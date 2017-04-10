“УКРОБОРОНПРОМ” показав вражаюче відео перевірки відремонтованих танків

Державне підприємство “Харківський бронетанковий завод” (ХБТЗ), що входить до складу ДК “Укроборонпром” і спеціалізується на відновленні та ремонті українських основних бойових танків Т-64 та Т-80, протягом 2016 року відремонтувало 60 бронемашин. Про це звітує прес-служба “Укроборонпрому”.

Щодо процедури відновлення танків на ХБТЗ у прес-службі зазначили: “На практиці це означає, що танк фактично отримує “нове життя”. Його розбирають, після чого всі системи, вузли, агрегати та окремі деталі перевіряють на відповідність їх конструкторській документації. Перевірені, а при необхідності відремонтовані чи замінені, складові поступають на збирання танків”.

Після завершення кожного етапу ремонту танки, для перевірки якості виконаних робіт, проходять тестування під контролем представників ЗСУ. Саме цей процес у доволі “екшновому” стилі й зафільмувала прес-служба “Укроборонпрому”.