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Українців привітали з Великоднем

Українців привітали з Великоднем

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У привітанні президент  Петро Порошенко у Facebook заявив:

“Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя і твердої віри – в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут”, – йдеться у його повідомленні.

“Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну”, – написав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, православні християни і греко-католики одночасно відзначають головне свято церковного року – Воскресіння Христове.

Полтавські очільники також привітали полтавців:

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