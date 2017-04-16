Українців привітали з Великоднем

У привітанні президент Петро Порошенко у Facebook заявив:

“Бажаю всім душевного тепла, здоров’я, щастя і твердої віри – в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут”, – йдеться у його повідомленні.

“Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну”, – написав Порошенко.



Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, православні християни і греко-католики одночасно відзначають головне свято церковного року – Воскресіння Христове.

Полтавські очільники також привітали полтавців:

