Українці можуть оформити пенсію в будь-якій точці країни
З 1 січня 2017-го пенсію можна оформити без прив’язки до місця проживання, в будь-якій точці країни. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
«У нас є централізовані бази застрахованих осіб і пенсіонерів і це дозволяє модернізувати сервіси Пенсійного фонду. Наприклад, з 1 січня 2017 р. ми вже можемо призначати пенсію людині без прив’язки до її місця проживання, тобто оформляти людині пенсію в будь-якій точці країни», – сказав він.
Павло Розенко також зауважив, що до централізованої бази даних Пенсійного фонду внесені як застраховані особи, що сплачують податки до Пенсійного фонду, так і пенсіонери.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+