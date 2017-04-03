2017 04 03 16:26:10

Українці можуть оформити пенсію в будь-якій точці країни

З 1 січня 2017-го пенсію можна оформити без прив’язки до місця проживання, в будь-якій точці країни. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» повідомив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко .

«У нас є централізовані бази застрахованих осіб і пенсіонерів і це дозволяє модернізувати сервіси Пенсійного фонду. Наприклад, з 1 січня 2017 р. ми вже можемо призначати пенсію людині без прив’язки до її місця проживання, тобто оформляти людині пенсію в будь-якій точці країни», – сказав він.

Павло Розенко також зауважив, що до централізованої бази даних Пенсійного фонду внесені як застраховані особи, що сплачують податки до Пенсійного фонду, так і пенсіонери.