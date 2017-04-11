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17800152_1143726592421635_5592558241827128105_n Суспільство Україна 

Український літак АН – 2 – 100 встановив світовий рекорд (ВІДЕО)

Український літак АН – 2 – 100 встановив світовий рекорд (ВІДЕО)

11 квітня легкий транспортний літак АН – 2 – 100 встановив світовий рекорд. Про це повідомили у прес-службі відомства на сторінці у Facebook.

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“Є рекорд! 3 тис. 202 кг на висоту 2 тис. 700 м! Ан-2-100”, – йдеться у повідомленні. Ан-2-100 – сучасна модифікація відомого легкого біплана Ан-2.

31 березня новий український Ан-132D вперше піднявся у повітря, це 1-й літак у лінійці “Антонова” без російських комплектуючих.

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