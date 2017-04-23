Українські дороги визнали “найкривавішими” в Європі

На дорогах України щорічно гине втричі більше людей, ніж у Західній Європі.

Як повідомляє Auto News Україна займає одне з перших місць за рівнем аварій і смертності на дорогах.

У Західній Європі щорічно в ДТП гине 4 людини на кожні 100 тис. населення. В Україні ця цифра дорівнює 13, – сказав старший радник Консультативної місії Європейського Союзу з питань спільної правоохоронної діяльності Тімоті Шілстон.

Примітно, що скоротити цей показник КМЄС пропонує посиленням алкоконтролю на дорогах.

Організація передала харківським поліцейським набори алкотестерів вартістю 4 тис. євро, які дозволяють виявити водія у стані алкогольного сп’яніння без аналізу його дихання – на підставі аналізу зразка повітря у салоні авто.