Українські бійці відсвяткували Великдень на передовій

Про це повідомили в прес-центрі штабу на своїй сторінці в Facebook.

“У Воскресіння Христове в частинах і підрозділах сил ЗСУ відбулися богослужіння з освяченням військових капеланів великодніх кошиків, військовослужбовців і традиційне окроплення особового складу святою водою. З самого ранку капелани з пасочками і іншим добром відвідали всіх, хто не зможе прийти в цей день до церкви або каплиці, а саме базові табори, штаби і позиції підрозділів, особовий склад яких несе бойове чергування”, – сказано в повідомленні.

“Друзі, пам’ятайте: поки ви боретеся з російською навалою, люди про вас не забувають. Ми молимося за вас, пишаємося вами і завжди будемо допомагати вам”, – зазначив заступник голови капеланської громадської організації Руслан Бусько.

Нагадаємо, раніше полтавці привезли “великодній кошик” на передову