Українська корупція залишила слід у 41 країні світу, – НАБУ

Іноземні банки та компанії причетні до завдання більш як третини усіх збитків від злочинів, які розслідує Національне антикорупційне бюро України. Наразі детективи НАБУ встановили комерційні структури зі щонайменше 10 країн світу, за участі яких із України було виведено понад 2,27 млрд грн, 428 млн дол. США, 4,3 млн євро та 825 тис. фунтів стерлінгів.

Слідством встановлено причетність іноземних суб’єктів до корупційних схем, реалізованих на низці українських державних компаній. Зокрема, йдеться про ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Електроважмаш», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), ДП «Адміністрація морських портів України», ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) тощо.

Найчастіше кінцевими бенефіціарами закордонних компаній-учасників корупційних схем є громадяни України. А самі компанії зазвичай виконують роль посередника, який за сприяння топ-менеджменту держпідприємства купує його продукцію за цінами нижчими за ринкові або навпаки – поставляє обладнання чи сировину для потреб ДП за завищеними цінами. При цьому, доходи, одержані злочинним шляхом, виводяться за кордон і використовуються як із метою створення в Україні нових корупційних схем, так і для фінансування приватних потреб їхніх організаторів (купівлю нерухомості, сплату за навчання дітей, медичне обслуговування тощо).

Згідно з даними, отриманими детективами НАБУ з початку здійснення розслідувань (з 4 грудня 2015 року), найчастіше такі компанії-посередники мають «прописку» у Великій Британії та Республіці Кіпр. У цих країнах українських корупціонерів приваблюють низьке оподаткування, спрощена фінансова звітність та високі гарантії конфіденційності. Банківські операції найчастіше здійснюються через фінансові установи у Латвії та Австрії, оскільки місцеві банки працюють швидко та мають жорсткі стандарти дотримання банківської таємниці.

НАБУ активно співпрацює з правоохоронними органами інших держав. Географія звернень НАБУ охоплює майже всі континенти. Загалом від початку розслідувань cтаном на середину квітня НАБУ надіслало 161 клопотання про міжнародну правову допомогу до компетентних органів 41-ї держави. Найбільше клопотань скеровано до Латвії (35), Великої Британії (13), Австрії (10), Швейцарії (10), Кіпру (10).

Усього детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях (станом на 31.03.2017). Сукупний розмір предмету злочинів, що розслідуються, перевищує 85 млрд грн.

16 квітня 2017 року Національне антикорупційне бюро відзначило свою другу річницю. Два роки тому, — а саме 16 квітня 2015 року — Президент України підписав два Укази – про утворення Національного антикорупційного бюро та про призначення Артема Ситника його Директором. З цього моменту розпочалось створення нового правоохоронного органу. Перші відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи Бюро внесли 4 грудня 2015 року – одразу після призначення Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Процес становлення Бюро триває. Наразі в НАБУ працює 560 осіб — усі вони, крім заступників Директора, призначені за результатами відкритого конкурсу. Гранична штатна чисельність персоналу Національного бюро становить 700 працівників.