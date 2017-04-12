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Українська армія здійснила чергові випробувальні ракетні пуски за допомогою новітніх технологій (ВІДЕО)

Українська армія здійснила чергові випробувальні ракетні пуски за допомогою новітніх технологій (ВІДЕО)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів тестування мобільного командного пункту, керуючи черговими випробувальними ракетними пусками зі свого робочого місця.

Про це повідомиляє РНБО України.

Головний ситуаційний центр України отримав у своє розпорядження мобільний командний пункт, що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої складності з будь-якої точки України.

Мобільний командний пункт оснащений системою захищеного конфіденційного аудіо- та відеозв’язку, безпілотними літальними апаратами і комплексною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із Головного ситуаційного центру РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру.

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