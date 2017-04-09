2017 04 09 10:20:31

Усик переміг Хантера рішенням суддів

У матчі за звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO між українцем Олександром Усиком та американцем Майклом Хантером перемогу здобув український боксер.

Бій тривав всі 12 раундів. Усик переміг рішенням суддів 117:110 єдиноголосно.

До цього жоден з боксерів не зазнавав поразки. В Усика було 11 перемог (10 з них – нокаутом).

Майкл Хантер провів на один профі-поєдинок більше, у восьми з них отримавши перемогу достроково.

Олександр Усик планує провести ще один поєдинок у США, який транслюватиме НВО. Нехай це буде і не головний бій вечора, а лише участь в андеркарді. Крім США Усик хоче провести поєдинок і в Україні. Скажімо, на одному з наших сучасних стадіонів. А суперником може стати хтось із зірок важкої ваги. Наприклад, Тоні Белью. Нарешті, Усик не полишає надії об’єднати пояси і для цього він готовий боксувати з чемпіонами з інших версій, пише Укрінформ.

Не виключено, що через рік Усик перейде до суперважкої ваги (категорія Кличка), де статус, престиж та гонорари вже зовсім іншого масштабу.