Україна проти Росії в Гаазі: суд ООН відмовив вжити заходів проти РФ у питанні фінансування тероризму

Суд у Гаазі прийняв рішення про відсутність підстав для додаткових заходів щодо Російської Федерації відповідно до Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, про що йшлося в позові України проти Росії.