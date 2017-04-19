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Україна проти Росії в Гаазі: суд ООН відмовив вжити заходів проти РФ у питанні фінансування тероризму

Україна проти Росії в Гаазі: суд ООН відмовив вжити заходів проти РФ у питанні фінансування тероризму

Міжнародний суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти Росії щодо конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Відповідне рішення під час засідання суду сьогодні у Гаазі оголосив голова суду Ронні Абрахам, повідомляють Новини 24.

Суд у Гаазі прийняв рішення про відсутність підстав для додаткових заходів щодо Російської Федерації відповідно до Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, про що йшлося в позові України проти Росії.

“Таким чином, суд прийшов до висновку, що умови, необхідні для визначення додаткових заходів щодо прав на підставі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму не відповідають вимогам”, – оголосив під час засідання суддя Ронні Абрахам.

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