Україна проти Росії в Гаазі: суд ООН відмовив вжити заходів проти РФ у питанні фінансування тероризму
Україна проти Росії в Гаазі: суд ООН відмовив вжити заходів проти РФ у питанні фінансування тероризму
Міжнародний суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти Росії щодо конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Відповідне рішення під час засідання суду сьогодні у Гаазі оголосив голова суду Ронні Абрахам, повідомляють Новини 24.
Суд у Гаазі прийняв рішення про відсутність підстав для додаткових заходів щодо Російської Федерації відповідно до Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, про що йшлося в позові України проти Росії.
“Таким чином, суд прийшов до висновку, що умови, необхідні для визначення додаткових заходів щодо прав на підставі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму не відповідають вимогам”, – оголосив під час засідання суддя Ронні Абрахам.