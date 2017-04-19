“Україна проти РФ”: Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів, щоб захистити меншини у Криму

Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу та забезпечити поновлення освіти українською.

Міжнародний суд ООН погодився на запровадження запобіжних заходів за позовом “Україна проти Російської Федерації” щодо конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це під час відкритих слухань 19 квітня повідомив голова суду Ронні Абрахам, пишуть Новини 24. Суд зазначив, що статті 2 і 5 положень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації, на які посилається українська сторона, спрямовані на захист фізичних осіб від проявів дискримінації.

“Щодо наданих суду свідчень, деякі з них відповідають визначенню дискримінації, наприклад у частині ведення навчання української мовою для етнічних українців. На даний момент суд дійшов висновку, що кримські татари та етнічні українці у Криму залишаються вразливими. У цьому випадку суд бере до уваги доповідь про ситуацію з правами людини в Україні”, – наголосив суддя Абрахам.

Суд наклав на обидві сторони зобов’язання уникати порушень Конвенції про запобігання усіх форм расової дискримінації.