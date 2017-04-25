Україна перестала постачати електроенергію до “ЛНР”

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Національна енергетична компанія “Укренерго”.

У відомстві пояснили, що таке рішення було ухвалене у зв’язку з тим, що терористи з окупованих територій вже тривалий час не сплачують за поставлену і спожиту електроенергію у непідконтрольних Україні містах.

При цьому спеціалістами Північної енергосистеми ДП “НЕК “Укренерго”, ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” та ДТЕК Луганська ТЕС було розроблено та вжито усіх необхідних заходів щодо синхронізації ДТЕК Луганська ТЕС з ОЕС України по мережі 110 кВ, спрямованих для надійної роботи енерговузла Луганської ТЕС.