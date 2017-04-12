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17883937_996524840447864_431920432513847127_n Полтавщина Суспільство 

Учаснику АТО з Нових Санжар вручили почесну відзнаку «Відвага, честь, відповідальність»

Учаснику АТО з Нових Санжар вручили почесну відзнаку «Відвага, честь, відповідальність»

Вчора, під час щотижневої наради у голови Новосанжарської райдержадміністрації учаснику АТО Армену Мхеяну вручили почесну відзнаку «Відвага, честь, відповідальність».

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Про це повідомляють на сторінці у Facebook Новосанжарської райдержадміністрації.

Вручив відзнаку герою старший лейтенант райвійськкомату Олександр Дашевський.  Також він поінформував всіх присутніх про те, що 8 квітня голова райдержадміністрації Сергій Бульбаха в числі своїх побратимів з 2 батальйону 93-ї окремої механізованої Харківської бригади був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту.

Нагадаємо, Сергій Бульбаха отримав нагороду – нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. ЇЇ вручив командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 93-ї ОМБР майор Зеленський у Музеї АТО в Дніпрі.

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