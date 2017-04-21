UA:Перший покаже усі матчі Чемпіонату світу з хокею за участю збірної України наживо

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків у Дивізіоні ІА (Дивізіон один, група А) пройде у Києві з 22 по 28 квітня на льодовій арені столичного Палацу спорту. Усі матчі за участю збірної України наживо покаже UA:Перший. Стартовий поєдинок Україна – Угорщина глядачі побачать вже цієї суботи, 22 квітня, о 13:25. А перед цим, о 13:05, в ефірі телеканалу – урочиста церемонія відкриття Чемпіонату світу-2017 за участю віце-президента Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммоли.

Ігри чемпіонату світу з хокею відбуватимуться щодня протягом тижня. Хокейні збірні, які займуть 1-е та 2-е місця, отримають путівки в “елітний дивізіон” і візьмуть участь у змаганнях шістнадцяти найкращих команд світу, який пройде з 5 по 21 травня на льодових аренах Кельну (Німеччина) та Парижу (Франція). Команда, яка опуститься на останнє місце, “вилетить” у Дивізіон ІВ.

Окрім України за дві путівки в “елітний дивізіон” змагатимуться хокейні збірні Казахстану, Угорщини, Австрії, Польщі та Південної Кореї.

“Ми ретельно готуватимемося до кожної конкретної гри. Але, як Бог дасть, так і буде, – розповів сайту xsport.ua головний тренер збірної України з хокею Олександр Савицький. – Проситиму хлопців повністю віддаватися грі, не шкодуючи ні себе, ні супротивника. На жаль, кілька хокеїстів, на яких ми розраховували і покладалися, не зіграють через травми та інші обставини, але нічого… Ніхто собі нічого попелом не посипатиме. Всі працюють, всі все розуміють, тому, думаю, все буде нормально”.

Нагадаємо, що українська збірна піднялася в Дивізіон ІА завдяки тому, що минулого року здобула перемогу у Дивізіоні ІВ. Збірні Австрії, Польщі та Південної Кореї минулого року також виступали в Дивізіоні ІА, а от збірні Казахстану та Угорщини “вилетіли” з елітного дивізіону і тепер знову боротимуться за право повернення у ТОП-16 хокейних команд світу.