У ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” відзначили 20-річницю з дня створення кафедри сімейної медицини і терапії

На Полтавщині вже 20 років успішно навчають лікарів загальної практики сімейної медицини.

У ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відбулася науково-практична конференція з нагоди відзначення 20-річниці з дня створення кафедри сімейної медицини і терапії.

Із щирими привітаннями від усього медичного загалу до колег звернувся Віктор Лисак, який зауважив, що розвиток сімейної медицини в області відбувається поступово, проте впевнено.

“В усьому світі доведено, що первинна ланка стоїть найближче до пацієнта. Населення Полтавщини майже на 100% охоплено сімейною медициною, цей важливий напрямок діяльності ми й надалі розвиватимемо. Проте, дуже багато залежить від якості навчання сімейних лікарів з основним акцентом на профілактиці захворювань. Дякую, що з цими питаннями у Полтавській медакадемії все добре”, – зазначив він.

Під час практичної частини конференції учасники заслухали доповіді колег щодо перспективних напрямків та сучасних підходів під час підготовки лікарів загальної практики сімейної медицини, про поєднання діяльності педіатрів та сімейних лікарів та моделі медичної допомоги дитячому населенню, а також про профілактику професійних хвороб, як передумову успішної роботи сімейного лікаря, повідомили у Полтавській ОДА.