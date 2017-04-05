У центрі Полтави знову протестують проти забудови скандальної арки
У центрі Полтави активісти вийшли на акцію протесту до скандальної арки «Газетний ряд» Про це повідомляє УНН-Центр.
Люди та активісти вчергове протестують проти забудови арки. На місці почали бити заварені декілька днів тому ворота арки. Спочатку акція протесту мала мирний характер – пікетувальники ходили з плакатами. Втім, невдовзі почалися радикальні дії – спаяні плити почали громити.
Всередині арки перебувають забудовники. Активісти вимагають, аби вони вийшли до людей. Декілька осіб госпіталізували з місця події з ножовими пораненнями, застосовували сльозогі́нний газ.
На місці події прибули правоохоронці та нацгвардійці.
Внаслідок сутичок є поранені та травмовані, повідомляє Громадське з посиланням на начальника відділу комунікації УМВС України в Полтавській області Юрія Сулаєва.
«Сутички сталися між представниками власника (охороною), до якого рішенням органів місцевого самоврядування перейшла арка, та громадянами. Зараз на місці працює поліція і керівництво міста», — сказав він.
За словами Сулаєва, є інформація про поранених та травомваних.
«Є дані про те, що пролилася кров. Ми з’ясовуємо також, що це за травми. Також ймовірно, що хтось застосував ножа», — повідомив він.
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