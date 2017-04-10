У центрі Полтави на ходу загорівся автомобіль (ФОТО)

10 квітня о 09:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в легковому автомобілі ЗАЗ «Таврія» на перехресті вулиць Пушкіна та Котляревського в м. Полтава.

Пожежу було локалізовано о 09:57, а о 10:00 – ліквідовано. Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття на капоті та електропроводку моторного відсіку. Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучалися 5 чоловіків особового складу 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.