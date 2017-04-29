У центрі Полтави горить історичний будинок

У центрі Полтави горів історичний будинок

Рятувальники увечері суботи гасили історичний старовинний будинок у центрі Полтави, по вулиці Пилипа Орлика. Епіцентр пожежі – на даху.

Причина виникнення пожежі – зясовуються.

У соцмережах активно обговорюють цю пожежу та підозрюють підпал, адже за такою схемою часто у центрі міста горіли будівлі, натомість там виростали офіси та генделики.

Нагадаємо, це одна з найкрасивіших і незвичайних будівель Полтави, адже її зовнішній вигляд нагадує арабський палац у мавританському стилі.