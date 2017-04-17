У центрі Кременчука на дітей впав паркан дитсадка

16 квітня до дитячої лікарні Кременчука госпіталізували брата і сестричку, на яких прямо у дитсадку, де вони гралися, впав паркан.

Як повідомляє прес-служба міського відділу поліції Кременчука, дівчинка, 2007 року народження, унаслідок травми отримала закритий перелом хірургічної шийки лівої плечової кістки зі зміщенням.

Її брат, 2009 року народження, отримав забій правого гомілковостопного ступеневого суглоба і п’ятки правої ноги.

Подробиці даного інциденту – з’ясовуються.