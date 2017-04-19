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У травні 15 учасників АТО у Полтаві отримають грошову допомогу

У травні  15  учасників АТО у Полтаві  отримають грошову допомогу

У рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота»  у травні  матеріальну допомогу отримає 15 учасників бойових дій.

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Відповідний проект рішення міськвиконкому розмістили на сайті міської ради.

Матеріальну допомогу виділили 15 учасникам бойових дій та інвалідам війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Вони отримають по 1 тисячі гривень кожному на загальну суму 15 тисяч гривень через АБ «Укргазбанк».

Зі списком можна ознайомитися на сайті міської ради.

 

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