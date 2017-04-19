У травні 15 учасників АТО у Полтаві отримають грошову допомогу

У рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава «Турбота» у травні матеріальну допомогу отримає 15 учасників бойових дій.

Відповідний проект рішення міськвиконкому розмістили на сайті міської ради.

Матеріальну допомогу виділили 15 учасникам бойових дій та інвалідам війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Вони отримають по 1 тисячі гривень кожному на загальну суму 15 тисяч гривень через АБ «Укргазбанк».

Зі списком можна ознайомитися на сайті міської ради.