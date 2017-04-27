У тервідділенні АМКУ закупівлі хлібу у полтавські дитсадки визнали законними і закрили справу

У Полтавському АМКУ закрили справи стосовно порушення закону учасниками закупівель хлібу для дитячих садків на замовлення Управління освіти Полтавської міськради.

АМКУ розглянув матеріали за ознаками порушення конкурентного законодавства ТОВ «Полтавахліб-3» та ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат». А також дослідив дії міського Управління освіти як замовника. У результаті розслідування працівники тервідділення виявили незначні порушення, розпочате провадження закрили.

Тервідділення розпочало цю справу через підозру антиконкурентних узгоджених дій компаній. З боку управління освіти вбачалося завищення розміру закупівлі. Управління провело її без економії та неефективно. Наслідком цих дій органу місцевого самоврядування могло стати нанесення збитків держбюджету України.

— Закладені середні споживчі ціни на хліб були значно вищими від цін його виробників. А у разі проведення замовником відповідного моніторингу, можна було б визначити найбільш вигідну вартість предмета закупівлі, — наголосив Володимир Оніщенко.

Крім того, Управління освіти повідомило очікувану вартість закупівлі та її обсяги під час відкритих торгів. Це дало змогу учасникам тендерних змагань запропонувати ціни на хліб вищі, ніж вони пропонують у звичайній торгівлі.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що відділ освіти Полтавського міськвиконкому, проводячи закупівлі, оприлюднив суму і кількість товару відповідно до законодавства України.

— У ході розслідування ми отримали інформацію, що індекс інфляції становив 1,65. Таким чином вони вийшли на ту ціну, яку заявили у тендері. Висновок — спотворення конкуренції не сталося, — пояснив Володимир Оніщенко.

Порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції. Для усунення наслідків порушення тервідділення вжило необхідні заходи. З суб’єктів господарювання зняті підозри, по них закрито справу. Відділу освіти тервідділення АМКУ винесло рекомендації.

У АМКУ наголосили, що при здійсненні закупівлі, орган місцевого самоврядування має моніторити ринкову ціну, а не брати середню по області. Це стало найголовнішою помилкою і призвело до відкриття справи.

Також, АМКУ дослідив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ТОВ «Полтавахліб-3» та ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ». Вони могли погодити свою поведінку під час проведення тендеру. Компанії пов’язані фізичними особами через родинні стосунки.