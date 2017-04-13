У Страсну п’ятницю в Полтаві дощитиме

14 квітня, у Страсну п’ятницю, в Полтаві весь день йтиме дощ. Сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар.

Про це повідомляє sinoptik.ua. Температура повітря вночі становитиме +8…+12 градусів, удень +11…+12. Вітер південно-західний. 7-12 м/с.

Народний прогноз погоди: 14 квітня відзначається день пам’яті Марії Єгипетської. У народі святу називали Марія Запали Сніг, Марія – заграй ярки, Марія – пусті щі. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки.