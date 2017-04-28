У Шишаках відбувся конкурс на зайняття вакантної посади заступника голови РДА

Учора заступник голови – керівник апарату Полтавської ОДА Микола Білокінь, відповідно до розпорядження голови ОДА Валерія Головка від 10.04.2017 № 221 «Про конкурсну комісію обласної державної адміністрації на зайняття вакантної посади заступника голови Шишацької райдержадміністрації Полтавської області», провів засідання конкурсної комісії. На розгляд комісії надійшли документи від двох осіб – Юрія Онацька та Лілії Луценко.

За кваліфікованою оцінкою конкурсної комісії, до складу якої увійшли керівники підрозділів апарату Полтавської ОДА та Шишацької РДА, обоє конкурсантів продемонстрували високий рівень знання Конституції та законодавства України, спроможність використовувати свої професійні навички та моральні якості під час виконання завдань.

За результатами конкурсу, перемогу отримав Юрій Онацько, який набрав 5,3 балів. Лілія Луценко набрала меншу кількість балів – 4,2. Як зазначив Микола Білокінь, відповідно до Закону України «Про державну службу», Лілія Луценко має право оскаржити рішення конкурсної комісії у десятиденний строк, а також може зайняти дану посаду протягом року, якщо з якихось причин вона стане вакантною, повідомили у Полтавській ОДА.

Нагадаємо, що відповідно до нового закону «Про державну службу», який набув чинності з 01 травня 2016року, конкурс проводився у три етапи, які передбачають складання комп’ютерного тестування, виконання ситуаційного завдання та співбесіду.