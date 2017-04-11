У Селещині Машівського району розпочали ремонтувати аварійний міст

На мосту в селі Селещина Машівського району продовжуються відновлювальні роботи. Переправу через річку Тагамлик півтора місяці тому визнано аварійною і рух по ній був обмежений. Впродовж цього часу фахівцями Служби автомобільних доріг та Полтавським мостобудівельним управлінням готувалася проектно-кошторисна документація. Минулого тижня тут розпочалися активні роботи. На мосту нині триває демонтаж тротуарних блоків та аварійних балок прогонової будови.

“Роботи проводяться прискореними темпами. Демонтаж однієї балки триває 17 хвилин. Завдяки цьому не створюються перешкоди для руху транспортних засобів на даній ділянці”, – зазначив директор Полтавського мостобудівельного управління Олександр Панченко.

Загалом на мосту необхідно замінити 5 аварійних балок.

“Підрядникам поставлене завдання завершити роботи до початку сезону збору врожаю. Саме тоді розпочнеться активний рух великогабаритного транспорту цією дорогою і їзда по аварійному мосту може призвести до трагічних наслідків. Служба автодоріг цього не допустить, оскільки безпека учасників дорожнього руху у нас в пріоритеті”, – наголосив начальник Служби Володимир Трояновський.

Для зручності водіїв під час проведення ремонту рух по мосту перекриватися не буде. Доки роботи проводяться на одній смузі, на іншій транспортні засоби будуть вільно рухатися.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області