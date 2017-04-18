У рамках міжнародного проекту, Полтавською митницею ДФС було здійснено митне оформлення медобладнання

Полтавською митницею завершено оформлення медичного обладнання, а саме апаратів УЗД з Франції, які в подальшому будуть направлені до районних лікарень області в рамках участі Полтавського регіону в проекті Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я».

Устаткування – одна із найскладніших категорій товарів для митного оформлення. Крім найрізноманітніших сфер його застосування, що визначають, відповідно, код УКТ ЗЕД, будь яке обладнання ускладнює процес розмитнення ще і наявністю різного роду навісних частин і зніманих деталей. Але розуміючи важливість даного устаткування для медичної допомоги пацієнтам регіону з різними захворюваннями, митне оформлення було здійснено в першочерговому порядку та якісно, що дало змогу передати обладнання до Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації для розподілу апаратів УЗД між закладами охорони здоров’я області.

Нагадаємо, що даний міжнародний проект впроваджується на Полтавщині з 2015 року та триватиме до 2019. В подальшому планується поставка обладнання для кардіологічних центрів.

В.о.начальника митниці Василь Воронько запевнив, що така співпраця з представниками облдержадміністрації, департаментом охорони здоров’я є абсолютною нормою, і обіцяє робити все можливе, аби і в подальшому митне оформлення діагностичного обладнання даного проекту відбувалося оперативно.

Головне управління ДФС у Полтавській області