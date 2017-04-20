У районних лікарнях Полтави почнуть вводити електронні медичні картки

Для запровадження в Полтавському районі електронних медичних карток, з робочим візитом головний лікар Полтавської центральної районної лікарня та головний лікар комунального закладу «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги» відвідали Гадяцьку районну лікарню та комунальний заклад «Гадяцький районний центр первинної медичної допомоги» з метою вивчення досвіду роботи по введенню електронних медичних карток пацієнта.

Головний лікар Олександр Басараб на практиці показав, як працює електронна медична карточка. В ході робочого візиту досягнута домовленість про подальше вивчення досвіду по введенню електронних медичних карток пацієнта медичними працівниками Полтавської центральної районної лікарня та комунального закладу «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги», повідомили у районній раді.