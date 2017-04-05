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Полтавщина, Суспільство



2017 04 05 09:17:17

У Пирятині відбувся Всеукраїнський конкурс “Молодь обирає здоров’я”

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Днями у Центрі дитячої та юнацької творчості відбувся І етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я“, на якому зібралася молодь, яка долучилася до руху за здоровий спосіб життя.

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Учасники фестивалю спілкувалися, обговорювали переваги здорового способу життя під час тренінгового заняття, писали вікторину „Що я знаю про здоровий спосіб життя?“, представляли літературно-музичну композицію,  плакат та фото з відповідної теми, повідомляють у Пирятинськіміській раді.

Команда “Щасливе життя” ЦДЮТ отримала перемогу і буде представляти Пирятинщину на наступному етапі цього конкурсу.

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