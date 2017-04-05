У Пирятині відбувся Всеукраїнський конкурс “Молодь обирає здоров’я”
Днями у Центрі дитячої та юнацької творчості відбувся І етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я“, на якому зібралася молодь, яка долучилася до руху за здоровий спосіб життя.
Учасники фестивалю спілкувалися, обговорювали переваги здорового способу життя під час тренінгового заняття, писали вікторину „Що я знаю про здоровий спосіб життя?“, представляли літературно-музичну композицію, плакат та фото з відповідної теми, повідомляють у Пирятинськіміській раді.
Команда “Щасливе життя” ЦДЮТ отримала перемогу і буде представляти Пирятинщину на наступному етапі цього конкурсу.
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