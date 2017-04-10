У Пирятині відбулися міські змагання з міні-футболу

Вчора відбулись фінальні змагання з міні-футболу на кубок відділу освіти Пирятинської міської ради. Турнір проходив у двох вікових групах і тривав протягом кількох місяців.

Серед юнаків 2003-2004 років народження перемогу здобула команда „Олімп“ Пирятинського ліцею, 2 місце – команда „04“ також ліцею, а бронзу отримали футболісти школи №6 із команди „Старт“. За результатами ігор кращим гравцем визнано Владислава Комаренка, кращим бомбардиром – Вадима Миленка, кращим воротарем – Андрія Маська.

За третє місце серед юнаків 2000-2002 років народження боролися дві команди школи №6 „Старт“ та „Удай“. Емоційна і напружена гра визначила переможця. Ним стала команда „Старт“. Матч закінчився з рахунком 5:3.

Далі розпочалася боротьба команд ліцею та школи №4 за звання переможця турніру. Матч був наповнений цікавими моментами і був в одні ворота. Другий тайм закінчився з рахунком 6:0. Впевнену перемогу здобула команда „Олімпік“ з ліцею, команда „Атлет“ школи №4 посіла другу сходинку змагань.

Звання кращий бомбардир здобув Максим Захарченко, кращий гравець – Богдан Ємельянов, кращий воротар – Олександр Солонський.

Значна кількість гравців отримала дипломи першого, другого та третього ступенів за особистий внесок у здобутки команди.

Переможці та призери були нагороджені дипломами, медалями та кубками відділу освіти Пирятинської міської ради.