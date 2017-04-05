2017 04 05 17:13:59

У Пирятині проводять краєзнавчі години присвячені 75-річниці трагедії у Пироговій Леваді

В Пирятинському краєзнавчому музеї до 75-річниці однієї з найбільших трагедій на Пирятинщині, масового розстрілу мирних жителів фашистськими окупантами у Пироговій Леваді, проводяться краєзнавчі години, тематичні екскурсії та зустрічі краєзнавців.

До цих заходів музей поповнили експонатами: менора датована кінцем ХІХ початком ХХ ст., книга-збірник молитов (кінець ХІХ ст.), ханукальний світильник (середина ХІХ ст.), про це повідомили у Пирятинській міській раді.



Заходи, приурочені трагедії Пирогової Левади, проходитимуть у музеї до 18 травня.