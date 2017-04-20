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У Пирятині провели стрілецький день

У Пирятині провели стрілецький день

У Пирятині  на базі районного військового комісаріату відбулися заходи в рамках проведення єдиного стрілецького дня з тактичної та бойової підготовки із тактичної медицини.

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Про це повідомили в Пирятинській РДА.

 Під час проведених заходів представники районного військового комісаріату продемонстрували відвідувачам проведення дій під час виконання бойових завдань з тактичної та бойової підготовки і з тактичної медицини.

Крім основних заходів провели заходи  з агітації щодо популяризації проходження строкової військової служби, військової служби за контрактом та військової служби у резерві в Збройних Силах України.

 

 

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