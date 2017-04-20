У Пирятині провели стрілецький день
У Пирятині провели стрілецький день
У Пирятині на базі районного військового комісаріату відбулися заходи в рамках проведення єдиного стрілецького дня з тактичної та бойової підготовки із тактичної медицини.
Про це повідомили в Пирятинській РДА.
Під час проведених заходів представники районного військового комісаріату продемонстрували відвідувачам проведення дій під час виконання бойових завдань з тактичної та бойової підготовки і з тактичної медицини.
Крім основних заходів провели заходи з агітації щодо популяризації проходження строкової військової служби, військової служби за контрактом та військової служби у резерві в Збройних Силах України.