У Пирятині депутати не з’явилися на сесію

28 квітня повинна була відбутися 19-я сесія Пирятинської районної ради.

Депутати повинні були розглянути 16 питань, але засідання не відбулося через відсутність кворуму, – повідомляється на сайті Пирятинського району.

“Так, до початку роботи зареєструвалося всього 18 депутатів з 34-х, проте після проведення сигнального голосування з’ясувалося, що в залі присутні лише 14 нардепів. Тому голова районної ради Сергій Пазюк повідомив про відсутність кворуму і переніс пленарне засідання на 4 травня”, – йдеться в повідомленні.