У прокуратурі Полтавської області відбувся семінар «Конфлікт інтересів у сфері публічних закупівель» (ФОТО)

Сьогодні, у прокуратурі Полтавської області відбувся семінар на тему «Конфлікт інтересів у сфері публічних закупівель». Його відкрив заступник прокурора області Олександр Савенко.

На заході працівники апарату регіональної прокуратури розповіли колегам із місцевих прокуратур про виявлення конфлікту інтересів при виконанні вимог фінансового контролю; у сфері земельних відносин під час здійснення представницької діяльності щодо охорони дитинства. А координатор центру компетенції «Прозорро» у Полтавському регіоні Поліна Завадська – про особливості процедур публічних закупівель у системі «Прозорро» та про те, як за допомогою електронних ресурсів можна контролювати використання бюджетних коштів.

Довідково: ProZorro – електронна система публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам.