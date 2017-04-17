У полтавця вилучили наркотики разом з бензопилою

У полтавця вилучили наркотики з бензопилою

У Полтаві на вул. Небесної Сотні піший патруль спільно з військовослужбовцями Нацгвардії затримали ймовірного крадія. Також у чоловіка вилучили наркотики, інформують у прес-службі ГУ НП у Полтавській області.

Так, правоохоронці побачили чоловіка, який на візку тягнув бензоінструмент. Під час спілкування із охоронцями порядку громадянин поводився підозріло та помітно нервував. Правопорушником виявився 41-річний місцевий житель.

Під час перевірки у чоловіка виявили два пакетики з кристалічною речовиною білого кольору.

Крім того, чоловік не зміг пояснити про походження бензоінструменту, постійно плутався у своїх показах.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.