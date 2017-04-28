У Полтавських навчальних закладах обладнали 158 спортивних майданчиків

Питання підготовки та модернізації спортивних споруд та дитячих майданчиків знаходиться на особливому контролі в управління освіти.

Станом на сьогодні в навчальних закладах міста обладнано 158 спортивних майданчиків, серед яких: 47 волейбольних та баскетбольних майданчиків; 17 для учнів молодших класів; 30 футбольних полів; 29 майданчиків із нестандартним обладнанням; 20 звичайних; 7 відкритих майданчиків зі штучним покриттям; 8 антивандальних майданчиків, повідомили в міській раді.