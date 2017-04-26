У Полтавському Главку поліції вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Сьогодні з нагоди 31-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Головному управлінні Нацполіції області вшанували ліквідаторів однієї з найбільших в історії людства техногенних катастроф.

Начальник поліції Полтавщини подякував борцям з техногенною катастрофою 1986 року за героїзм і самопожертву, за те, що, ризикуючи власним життям і здоров’ям, боронили нас від жахливих наслідків цієї трагедії. Відзнаками «Знак Пошани ГУНП в Полтавській області» нагороджені: Ємельянова Тамара Євдокимівна та Котляр Світлана Миколаївна (ветерани ОВС), Лопаткін Володимир Васильович та Руденко Іван Олександрович (діючі працівники).

Також своїми спогадами із присутніми поділилися ветерани ОВС – Віктор Міщенко, який представляє Асоціацію «Чорнобиль» органів та військ МВС, та Володимир Плиско, Голова Полтавської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.