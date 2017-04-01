2017 04 01 12:50:36

У полтавському дитсадку обвалилася стеля: постраждала дитина

31 березня у с. Розсошенці під Полтавою, в спальному приміщенні дитячого садка “Зірочка”, сталося обвалення підвісної стелі.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

“У приміщенні в цей час знаходилося 11 дітей. В результаті обвалення постраждав одна дитина (отримав незначні подряпини), госпіталізації не потребує”, – йдеться в повідомленні.