У Полтавській ОДА розглянули заяви громадян щодо проходження альтернативної служби

Учора в облдержадміністрації на виконання вимог Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 відбулося засідання комісії у справах альтернативної служби.

Члени комісії, до складу якої увійшли представники департаментів соцзахисту населення та охорони здоров’я, управління культури, військового комісаріату та ін., розглянули заяву полтавця, якому проходження військової служби суперечить його релігійними переконаннями.

За рішенням комісії полтавець пройде альтернативну службу на одному із комунальних підприємств області протягом 27 місяців.