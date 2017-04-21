Ви тут:
Головна сторінка > Полтавщина > У Полтавській ОДА розглянули заяви громадян щодо проходження альтернативної служби
img_20170420_150554 Полтавщина Суспільство 

У Полтавській ОДА розглянули заяви громадян щодо проходження альтернативної служби

У Полтавській ОДА розглянули заяви громадян щодо проходження альтернативної служби

Учора в облдержадміністрації на виконання вимог Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 відбулося засідання комісії  у справах  альтернативної служби.

img_20170420_150523

Члени комісії, до складу якої увійшли представники департаментів соцзахисту населення та охорони здоров’я, управління культури, військового комісаріату та ін., розглянули заяву полтавця, якому проходження військової служби суперечить його релігійними переконаннями.

За рішенням комісії полтавець пройде альтернативну службу на одному із комунальних підприємств області протягом 27 місяців.

img_20170420_150554

Читайте також