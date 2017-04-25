У Полтаві зупинили водія автобуса в стані наркотичного сп’яніння

Сьогодні, у Полтаві по вулиці Шевченка зупинили водія автобуса у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області з посиланням на Патрульну поліцію Полтави.



Поліцейські направили водія автобуса до наркологічного диспансеру для проведення огляду. Також, відносно чоловіка патрульні склали протокол про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за ст. 130 КУпАП.