2017 04 04 20:05:35

У Полтаві завершать опалювальний сезон з 5 квітня

Завтра 5 квітня, завершиться опалювальний сезон.

Міська влада Полтави оголосила про завершення опалювального сезону з 5 квітня.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Полтавської міської ради.

Таке рішення виконавчий комітет Полтавської міської ради прийняв у зв’язку з підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря у місті Полтава згідно з відповідними документами.

Повідомляється, що завершення опалювального сезону, як і його старт, триватиме близько семи днів.