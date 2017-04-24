У Полтаві затримали ґвалтівника 24 – річної дівчини

У Полтаві затримали підозрюваного у зґвалтуванні і пограбуванні 24-річної жінки.

Про напад із застосуванням сексуального насильства жінка повідомила у поліцію 22 квітня близько 11-ї. Увечері того ж дня поліцейські затримали підозрюваного на Південному автовокзалі при спробі виїхати за межі Полтави. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.



Невідомий напав на 24-річну мешканку одного із сіл Полтавського району, коли та ішла на роботу. Затягнув у чагарник і, погрожуючи ножем, зґвалтував та заволодів її золотими прикрасами.