У Полтаві засудили телефонного шахрая з Луганщини

Останнім часом на території України почастішали випадки телефонного шахрайства, жертвами якого стають пенсіонери. Зазвичай їм телефонують пізно ввечері чи серед ночі, й представляються іменами рідних або працівниками поліції. Шахраї повідомляють, що родичі чи знайомі співрозмовника нібито є винуватцями якогось злочину, і щоб останні уникнули відповідальності, необхідно сплатити грошові кошти.
У такий спосіб вирішив покращити свій матеріальний стан і 49-річний заробітчанин із Луганщини, який нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. На початку січня 2017 року чоловік, діючи за вищеописаною схемою, ошукав 80-річну мешканку міста Полтави, «збагатившись» при цьому на 80 тисяч гривень.
Окрилений успіхом, вже наступного дня ошуканець намагався увійти у довіру до іншої жертви – подружжя пенсіонерів. Проте ця спроба шахрайства вийшла менш вдалою – розсудливі люди, приспавши пильність зловмисника, затримали його у своїй квартирі, а самі в цей час викликали поліцію.
Як повідомив прокурор Полтавської місцевої прокуратури Максим Хмара, шахрая, попри його запізніле каяття, засуджено за ч.2 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі. Обвинувачений очікуватиме вступу вироку в законну силу, перебуваючи під вартою.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+