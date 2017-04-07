2017 04 07 16:30:30

У Полтаві засудили телефонного шахрая з Луганщини

Останнім часом на території України почастішали випадки телефонного шахрайства, жертвами якого стають пенсіонери. Зазвичай їм телефонують пізно ввечері чи серед ночі, й представляються іменами рідних або працівниками поліції . Шахраї повідомляють, що родичі чи знайомі співрозмовника нібито є винуватцями якогось злочину, і щоб останні уникну ли відповідальності , необхідно сплатити грошові кошти.

У такий спосіб вирішив покращити свій матеріальний стан і 49-річний заробітчанин із Луганщини, який нещодавно звільнився із місць позбавлення волі. На початку січня 2017 року чоловік, діючи за вищеописаною схемою, ошукав 80-річну мешканку міста Полтави, «збагатившись» при цьому на 80 тисяч гривень.

Окрилений успіхом, вже наступного дня ошуканець намагався увійти у довіру до іншої жертви – подружжя пенсіонерів. Проте ця спроба шахрайства вийшла менш вдалою – розсудливі люди, приспавши пильність зловмисника, затримали його у своїй квартирі, а самі в цей час викликали поліцію.

Як повідомив прокурор Полтавської місцевої прокуратури Максим Хмара, шахрая, попри його запізніле каяття, засуджено за ч.2 ст. 190, ч.3 ст.15, ч.2 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі. Обвинувачений очікуватиме вступу вироку в законну силу, перебуваючи під вартою.