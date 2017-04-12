У Полтаві закінчується будівництво поліклінічного відділення ЦРКЛ

Сьогодні на будівництві поліклінічного корпусу Полтавської центральної районної лікарні голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко провів виробничу нараду. В нараді взяли участь директор ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» Сергій Іващенко, головний лікар Полтавської центральної районної клінічної лікарні Олег Мехедько та представники підрядної організації ВАТ «Комбінат виробничих підприємств».

Учасники виробничої наради перевірили стан виконання будівельних робіт поліклінічного корпусу. На робочій нараді відмічено, що будівельні роботи поліклінічного корпусу ведуться відповідно графіка. Облицювальна плитка покладена у кабінетах та на коридорах. На нараді вирішували питання придбання та встановлення дверей, про це повідомили у Полтавській районній раді.