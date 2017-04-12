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У Полтаві закінчується будівництво поліклінічного відділення ЦРКЛ

У Полтаві закінчується будівництво поліклінічного відділення ЦРКЛ

Сьогодні на будівництві поліклінічного корпусу Полтавської центральної районної лікарні голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко  провів виробничу нараду. В нараді взяли участь директор ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» Сергій Іващенко, головний лікар Полтавської центральної районної клінічної лікарні Олег Мехедько та представники підрядної організації ВАТ «Комбінат виробничих підприємств».

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Учасники виробничої наради перевірили стан виконання будівельних робіт  поліклінічного корпусу. На робочій нараді відмічено, що будівельні роботи поліклінічного корпусу ведуться відповідно графіка. Облицювальна плитка покладена у кабінетах та на коридорах. На нараді вирішували питання придбання та встановлення дверей, про це повідомили у Полтавській районній раді.

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