У Полтаві з 1 травня запустять фонтани

Комунальники Полтави почали підготовку фонтанів до літнього сезону.

Фонтани, що знаходяться в парках і скверах лагодять, фарбують та тестують їх готовність до запуску. На балансі КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради 7 водограїв. Всі вони мають запрацювати, говорить, директор КП «Декоративні культури» Полтавської міської ради Олексій Харченко.

За словами Олексія Харченка порадує полтавців і фонтан розташований поблизу стадіону «Ворскла» на майдані Незалежності.

«У складному стані знаходиться сама гранітна частина. Капітальний ремонт, який планували зробити минулого року не здійснили, через брак коштів. За можливістю ремонт зробимо цього року. Фонтан буде працювати, незважаючи на його зовнішній вигляд. На відновлення ж потрібно чимало коштів», – сказав Харченко.

На утримання фонтанів виділили близько 330 тис. грн. З них 195 тис. йде на: монтаж та демонтаж обладнання, поточні ремонти системи водопостачання, чистка фонтану. Залишок на оплату водопостачання i водовідведення та електроенергії.

Запустять в роботу водограї з 1 травня. Всі міські фонтани Полтави працюватимуть згідно з графіком: у вихідні та святкові дні з 9 ранку до 9 вечора. Та в п’ятницю з другої половини дня.

Робота водограїв триватиме до 23 вересня.