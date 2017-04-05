У Полтаві висадять 120 нових дерева та більше тисячі кущів

|№п/п
|Місце висадки зелених насаджень
|Кількість посадкового матеріалу
|1.
|парк «Корпусний сад» (підсадка по колу)
|граб (жива огорожа) – 200 шт.,бирючина, самшит – 200 шт.,
ялівець козацький – 75 шт.
|2.
|вул.Ковпака (біля меморіалу Т-34)
|ялівець козацький – 210 шт.,
береза , ялина – 4 шт.
|3.
|вул.В.Козака (підсадка по вулиці)
|липа, береза – 8 шт.
|4.
|вул.Залізна (від вул.Європейської до перинатального центру)
|береза, липа, горобина – 13 шт.
|5.
|– перехрестя вул.Шевченка та вул.Сінна
– перехрестя вул.Шевченка та вул.С.Халтуріна
|береза, липа – 2 шт.,береза, липа – 4 шт.
|6.
|вул.П.Орлика
|береза – 4 шт.
|7.
|вул.Сінна (на проміжку від ПАО «Завод «Лтава» до вул.Шевченка)
|береза – 6 шт.
|8.
|сквер ім.П.Мирного (в центрі скверу)
|спірея (жива огорожа) – 70 шт.
|9.
|сквер Студентський (навколо скверу)
|спірея (жива огорожа) – 157 шт.
|10.
|сквер по вул.П.Юрченка (підсадка)
|ялівець козацький – 35 шт.
|11.
|сквер на розі вулиць Миру та Небесної Сотні
|береза далекарлійська – 5 шт.
|12.
|вул.Миру,6
|береза далекарлійська – 9 шт.,
горобина дуболиста – 6 шт.
|13.
|вул.Г.Сагайдачного,6,8а
|клен гіналла – 14 шт.
|14.
|перехрестя вул.М.Бірюзова та пров.Шевченка
|липа – 1 шт.,
тополя Сімоні – 3 шт.
|15.
|навколо будівлі виконавчого комітету Київської районної у м.Полтава ради
|липа – 3 шт.,береза – 7 шт.,
троянди – 100 шт.
|16.
|вул.Сковороди,1/3
|каштани – 6 шт.,
липа – 3 шт.
|17.
|вул.Сковороди,25
|каштан – 1 шт.
|18.
|вул.Балакіна,5
|береза – 4 шт.
|19.
|вул.Балакіна,8,10,16,20,26,28,30/1,38
|каштан – 11 шт.
|20.
|вул.Балакіна,22,34-36
|клен – 4 шт.
|21.
|вул.Балакіна,24
|липа – 2 шт.