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Екологія, Полтавщина, Суспільство



2017 04 05 14:44:32

У Полтаві висадять 120 нових дерева та більше тисячі кущів

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Навесні на території Полтави планують висадити 120 нових дерев та 1047 кущів. Відповідне рішення затвердили сьогодні на засіданні виконкому Полтавської міськради.

Відповідно до нього, управлінню житлово-комунального господарства та комунальному підприємству «Декоративні культури» Полтавської міської ради доручили забезпечити:

· організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення міста;

· висадження саджанців дерев і кущів (віком не менше 5 років), які плануються до посадки навесні 2017 року за відповідним переліком;

· залучити до участі у зазначених заходах волонтерів, громадськість, учнівську та студентську молодь.

Перелік зелених насаджень, які плануються до висадки навесні 2017 року
№п/п Місце висадки зелених насаджень Кількість посадкового матеріалу
1. парк «Корпусний сад» (підсадка по колу) граб (жива огорожа) – 200 шт.,бирючина, самшит – 200 шт.,

ялівець козацький – 75 шт.
2. вул.Ковпака (біля меморіалу Т-34) ялівець козацький – 210 шт.,
береза , ялина – 4 шт.
3. вул.В.Козака (підсадка по вулиці) липа, береза – 8 шт.
4. вул.Залізна (від вул.Європейської до перинатального центру) береза, липа, горобина – 13 шт.
5. – перехрестя вул.Шевченка та вул.Сінна
– перехрестя вул.Шевченка та вул.С.Халтуріна		 береза, липа – 2 шт.,береза, липа – 4 шт.
6. вул.П.Орлика береза – 4 шт.
7. вул.Сінна (на проміжку від ПАО «Завод «Лтава» до вул.Шевченка) береза – 6 шт.
8. сквер ім.П.Мирного (в центрі скверу) спірея (жива огорожа) – 70 шт.
9. сквер Студентський (навколо скверу) спірея (жива огорожа) – 157 шт.
10. сквер по вул.П.Юрченка (підсадка) ялівець козацький – 35 шт.
11. сквер на розі вулиць Миру та Небесної Сотні береза далекарлійська – 5 шт.
12. вул.Миру,6 береза далекарлійська – 9 шт.,
горобина дуболиста – 6 шт.
13. вул.Г.Сагайдачного,6,8а клен гіналла – 14 шт.
14. перехрестя вул.М.Бірюзова та пров.Шевченка липа – 1 шт.,
тополя Сімоні – 3 шт.
15. навколо будівлі виконавчого комітету Київської районної у м.Полтава ради липа – 3 шт.,береза – 7 шт.,

троянди – 100 шт.
16. вул.Сковороди,1/3 каштани – 6 шт.,
липа – 3 шт.
17. вул.Сковороди,25 каштан – 1 шт.
18. вул.Балакіна,5 береза – 4 шт.
19. вул.Балакіна,8,10,16,20,26,28,30/1,38 каштан – 11 шт.
20. вул.Балакіна,22,34-36 клен – 4 шт.
21. вул.Балакіна,24 липа – 2 шт.

Загалом, цьогоріч заплановано висадити 120 дерев та 1047 кущів.

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