2017 04 05 14:44:32

У Полтаві висадять 120 нових дерева та більше тисячі кущів

Навесні на території Полтави планують висадити 120 нових дерев та 1047 кущів. Відповідне рішення затвердили сьогодні на засіданні виконкому Полтавської міськради.

Відповідно до нього, управлінню житлово-комунального господарства та комунальному підприємству «Декоративні культури» Полтавської міської ради доручили забезпечити:

· організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення міста;

· висадження саджанців дерев і кущів (віком не менше 5 років), які плануються до посадки навесні 2017 року за відповідним переліком;

· залучити до участі у зазначених заходах волонтерів, громадськість, учнівську та студентську молодь.

Перелік зелених насаджень, які плануються до висадки навесні 2017 року

№п/п Місце висадки зелених насаджень Кількість посадкового матеріалу 1. парк «Корпусний сад» (підсадка по колу) граб (жива огорожа) – 200 шт.,бирючина, самшит – 200 шт., ялівець козацький – 75 шт. 2. вул.Ковпака (біля меморіалу Т-34) ялівець козацький – 210 шт.,

береза , ялина – 4 шт. 3. вул.В.Козака (підсадка по вулиці) липа, береза – 8 шт. 4. вул.Залізна (від вул.Європейської до перинатального центру) береза, липа, горобина – 13 шт. 5. – перехрестя вул.Шевченка та вул.Сінна

– перехрестя вул.Шевченка та вул.С.Халтуріна береза, липа – 2 шт.,береза, липа – 4 шт. 6. вул.П.Орлика береза – 4 шт. 7. вул.Сінна (на проміжку від ПАО «Завод «Лтава» до вул.Шевченка) береза – 6 шт. 8. сквер ім.П.Мирного (в центрі скверу) спірея (жива огорожа) – 70 шт. 9. сквер Студентський (навколо скверу) спірея (жива огорожа) – 157 шт. 10. сквер по вул.П.Юрченка (підсадка) ялівець козацький – 35 шт. 11. сквер на розі вулиць Миру та Небесної Сотні береза далекарлійська – 5 шт. 12. вул.Миру,6 береза далекарлійська – 9 шт.,

горобина дуболиста – 6 шт. 13. вул.Г.Сагайдачного,6,8а клен гіналла – 14 шт. 14. перехрестя вул.М.Бірюзова та пров.Шевченка липа – 1 шт.,

тополя Сімоні – 3 шт. 15. навколо будівлі виконавчого комітету Київської районної у м.Полтава ради липа – 3 шт.,береза – 7 шт., троянди – 100 шт. 16. вул.Сковороди,1/3 каштани – 6 шт.,

липа – 3 шт. 17. вул.Сковороди,25 каштан – 1 шт. 18. вул.Балакіна,5 береза – 4 шт. 19. вул.Балакіна,8,10,16,20,26,28,30/1,38 каштан – 11 шт. 20. вул.Балакіна,22,34-36 клен – 4 шт. 21. вул.Балакіна,24 липа – 2 шт.

Загалом, цьогоріч заплановано висадити 120 дерев та 1047 кущів.