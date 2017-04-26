У Полтаві викрили місце, де примусово утримувалися понад 40 громадян

Поліцією встановлено, що на території України здійснює свою діяльність громадська релігійна організація, яка зареєстрована в одній із областей України. Засновниками цієї організації є двоє чоловіків та жінка.

Зазначена організація має свої відокремлені підрозділи – філії в різних областях. Така філія існувала і в Полтаві. Керував Полтавською обласною філією 39-річний місцевий чоловік.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів виявилося, що дозвільні документи на здійснення благодійної діяльності у представників релігійної організації відсутні.

Згідно офіційного прейскуранта, викладеного в мережі Інтернет, дана організація займалася реабілітацією (медичним або психотерапевтичним лікуванням) осіб, які схильні до наркотичної, алкогольної та ігрової залежності.

Начальник поліції Полтавщини Олег Бех зазначив: «Замовлення на незаконне позбавлення волі здійснювали родичі потерпілих. Після отримання коштів від замовників, працівники цього релігійного закладу прибували до місця перебування потерпілих. Представлялись працівниками поліції. Потім, під приводом з’ясування певних обставин, доставляли людей до вказаного закладу і примусово їх там утримували. У разі вчинення опору потерпілими, їх доставляли до закладу силою. Доставлені особи утримувалися без їх добровільної згоди в неналежних умовах та отримували неналежний раціон харчування. За свідченнями потерпілих, над ними знущалися та били. Їм категорично заборонялося залишати територію закладу. Доступ до спілкування із зовнішнім світом був заборонений. Заборонялося користуватися навіть засобами зв’язку. А за порушення розпорядку людей карали».

Сьогодні, 26 квітня, поліція та прокуратура провели ряд санкціонованих слідчих заходів за адресою розташування даної філії в Полтаві. Під час обшуків поліцейські виявили понад 40 осіб, які незаконно там утримувалися.

Відомості про факти незаконного позбавлення волі та викрадення людей з подальшим їх утриманням та забороною залишати приміщення всупереч їх волі, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до 5-ти років.