У Полтаві вшанували пам’ять загиблих на Чорнобильській АЕС (ФОТО)

Сьогодні у Полтаві біля пам’ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи відбувся мітинг-реквієм з нагоди 31-х роковин Чорнобильської трагедії.

Вшанувати пам’ять полеглих зібралися голова ОДА Валерій Головко, голова обласної організації “Союз Чорнобиль” Віктор Шкурпела, представники Італійської благодійної громадської організації “Затока казок”, ліквідатори, учнівська молодь та громадськість.

“Це дуже добре, що молодь пам’ятає про трагедію. Й надалі потрібно долучати їх та розповідати про Чорнобильську аварію, щоб діти про це знали”, – зазначив голова обласної організації “Союз Чорнобиль” Віктор Шкурпела.

Усі присутні вшанували пам’ять загиблих та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС хвилиною мовчання та поклали до пам’ятного знаку квіти.