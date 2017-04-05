2017 04 05 17:48:31

У Полтаві волонтерів навчатимуть, надавати першу медичну допомогу, психологічну допомогу, допомагати колясочникам (ФОТО)

У відділі обслуговування Полтавської обласної Універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського відбулося відкриття обласного проекту “Школа волонтерів”.

“Цей проект має на меті сприяння підвищенню мотивації до волонтерської діяльності, оволодіння основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, розвитку соціальної активності, освоєння учасниками навичок проектного менеджменту для реалізації заходів соціального спрямування”, – розповіла керіник проекту “Школа волонтерів” Світлана Матяш.

“Особливістю цьогорічної школи є залучення до участі студентів, які безпосередньо зацікавлені у розвитку в напрямку волонтерства. Прийняти участь у проекті виявило бажання п`ятдесять три особи”, – повідомила в. о. директора комуналної установи “Обласний молодіжний центр” Полтавскої обласної ради Вікторія Каюн.

” У школі волонтерів навчатимуть як правильно надавати першу медичну допомогу, як правильно допомагати колясочникам, особливостям надання психологічної допомоги, засобам пожежогасіння, як надати допомогу людині, яка терпить біду на воді. Ми навчатимемо волонтерів як діяти в екстремальних ситуаціях. Ми відпрацьовуємо все на практиці”, – повідомив начальник відділу інформації та комунікацій з громадськістю центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський.

“На Полтавщині волонтерський рух досить розвинений. Можна сказати, що Полтавщина є лідером в цьому напрямку. Кожен з учаників сам вибирає яким волонтерством хоче займатись, чи то соціальне, чи допомога інвалідам або учасникам АТО, чи діяльність щодо здорового способу життя. По завершенню проекту будуть підведені підсумки та визначено переможця. Волонтерство – поклик душі. Полтавська молодь дуже активна та усвідомлена в цьому питанні”, – розповів начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА Олександр Буцький.

” Сподіваюся, на цьому проекті я здобуду дуже багато знань. Я навчаюсь на лікаря, тому допомагати людям це поклик душі”, – поділився учасник проекту.

“Волонтерством я почав займатись ще з часів майдану. Особисто для мене пройти “Школу волонтерів” є дуже важливим. Я впевнений, що отримаю тут багато корисних знань, які в подальшому допоможуть”, – розповів учасник проекту.

Після успішного проходження тренінгів волонтери одержать сертифікати.

Організаторами даного проекту є комунальна установа “Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної ради.