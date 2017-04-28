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18198368_683793461823457_4093456243616368925_n Полтавщина Суспільство 

У Полтаві водій перевозив 500 літрів ДП без документів

У Полтаві водій перевозив 500 літрів ДП без документів

Патрульні зупинили водія, який перевозив 500 літрів дизельного палива без документів.

Днями, у Полтаві, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Volkswagen Transporter, який порушив ПДР.

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Під час огляду транспортного засобу охоронці порядку виявили, що керманич перевозить 22 каністри з дизельним паливом об’ємом близько 500 літрів. Однак жодних документів на них він не мав та постійно плутався у свідченнях.

Для встановлення всіх обставин справи патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

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