У Полтаві водій перевозив 500 літрів ДП без документів

Патрульні зупинили водія, який перевозив 500 літрів дизельного палива без документів.

Днями, у Полтаві, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Volkswagen Transporter, який порушив ПДР.

Під час огляду транспортного засобу охоронці порядку виявили, що керманич перевозить 22 каністри з дизельним паливом об’ємом близько 500 літрів. Однак жодних документів на них він не мав та постійно плутався у свідченнях.