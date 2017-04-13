У Полтаві вночі горіла 4-поверхівка: є постраждалі

Учора о 03:09 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на першому поверсі 4-х поверхового житлового будинку на вул. А. Кукоби, що в Подільському районі м. Полтава.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить будівельне сміття на площі 2 кв. м. Пожежу ліквідували о 03:30.

Внаслідок пожежі, полтавка отримала 1% опіків тіла I-го ступеню (пальці рук).

Вогнем пошкоджено будівельне сміття, оздоблення стін.

Причина пожежі встановлюється.