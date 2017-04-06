2017 04 06 06:29:17

У Полтаві відкрився центр допомоги підліткам груп ризику

5 квітня Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я» відкрив Центр, дружній до підлітків, «Альтаїр». Центр знаходиться у Шевченківському районі міста за адресою вул. Героїв Сталінграда, 28.

Робота «Альтаїру» спрямована на допомогу підліткам груп ризику, зокрема із досвідом вживання психоактивних речовин, у тому числі наркотиків. Центр стане ключовим у наданні комплексної соціально-психологічної допомоги, включаючи захист прав дітей, для даної цільової групи у місті та області. Відкриття Центру «Альтаїр» стало можливим за підтримки Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) у рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів.

«Вперше у нашому регіоні відкрито Центр, який буде надавати комплексні послуги підліткам груп ризику, включаючи захист прав дітей – здебільшого такі підлітки, з їх потребами та проблемами, залишаються поза увагою різних установ, організацій і суспільства, – говорить Андрій Протопопов, виконуючий обов’язки директора ПОБФ «Громадське здоров’я». – Важливо наголосити на своєчасності відповідної допомоги, оскільки діти швидко стають дорослими. Тому маю надію у тому, що «Альтаїр» стане для багатьох дітей тією зіркою-дороговказом, яка дасть шанс змінити свою долю на краще та допомогти успішно інтегруватися у суспільство».

За даними, отриманими фахівцями ПОБФ «Громадське здоров’я» під час дослідження ситуації щодо вживання підлітками психоактивних речовин у вересні 2016 року, у Полтаві налічується близько 800 підлітків із досвідом вживання психоактивних речовин, але в реальності їх може бути значно більше. Основний курс соціальної політики в Україні значною мірою спрямований на доросле населення з груп ризику та фактично залишає дітей та молодь груп ризику поза своєю увагою.

«Ми не втомлюємося повторювати, що діти – це наше майбутнє. І як ми будемо жити далі, якщо сьогодні цю молодь не підтримаємо, не врятуємо, не захистимо від небезпеки? Ми зобов’язані це зробити. Завдяки створенню цього Центру буде врятоване не одне життя і разом з тим збережене для суспільства, – наголошує Віктор Лисак, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА. – Фахівці Центру чудово розуміють, що діти з групи ризику не завжди зважаться прийти у звичайну поліклініку, адже у них є певні табу та почуття, що вони не такі, як всі. У Центрі для них відкриється світ соціально-психологічної допомоги, тому що саме тут проходитиме первинна профілактика соціально-небезпечних хвороб. Тут їх ніхто не соромитиме та не принижуватиме їх гідність».

Комплексний підхід до підтримки підлітків із груп ризику, який застосовується в Центрі «Альтаїр», включає соціальний супровід (ведення індивідуального випадку), індивідуальну та групову роботу, ігрові розвивальні та просвітницькі техніки та методики. Консультації з медико-соціальних, психологічних та правових питань надаються фахівцями проекту та партнерських державних та неурядових організацій. За бажанням клієнти можуть пройти тести на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, та скринінг на туберкульоз. У разі позитивного результату клієнт супроводжується у профільний медичний заклад на додаткові дослідження та взяття на диспансерний облік. Також у Центрі створені умови для продуктивного та цікавого дозвілля підлітків.

З 2016 року в роботу проекту включено такі компоненти як збереження сексуально-репродуктивного здоров’я та захист прав дітей. У рамках захисту прав дітей Центр «Альтаїр» активно співпрацює з Головним управлінням Національної поліції у Полтавській області в особі Поліцейського омбудсмена. «Діти – наше майбутнє. Тому вкладаючи в них, ми вкладаємо в наше майбутнє. Від того, якими стануть наші діти (саме наші, бо чужих не буває) залежить, якою буде наша старість. Упевнена, що Центр «Альтаїр» – це добра справа, яка скоро дасть гарні паростки. А ми будемо їм в цьому сприяти», – упевнена Наталія Мельничук, поліцейського омбудсмен Полтавської області.

Центр, дружній до підлітків, «Альтаїр» відкритий до широкої співпраці з державними установами та неурядовими організаціями, які опікуються проблемами підлітків груп ризику, в т.ч. споживачів психоактивних речовин, у сферах захисту прав дітей та профілактики соціально негативних явищ.

Довідка:

ПОБФ «Громадське здоров’я» засновано у 1995 році. В 1997 року Фонд стає однією з перших неурядових організацій України, яка впровадила на теренах Полтавщини програми профілактики ВІЛ/СНІД серед представників уразливих груп. У 2012 році організація за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) у рамках проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» створює Службу соціально супроводу «Альтаїр», яка у 2016 році реорганізується у Центр, дружній до підлітків, «Альтаїр».

На сьогодні 1446 клієнтів отримали послуги у рамках проекту, з них близько 93% – підлітки 14-19 років із досвідом вживання психоактивних речовин. Щорічно в проект охоплював до 250 нових учасників (з них 40-50 – це неповнолітні, які відбувають покарання в Кременчуцькій виховній колонії). За перший квартал 2017 року зареєстровано вже 106 нових клієнтів Центру.

Центр, дружній до молоді, «Альтаїр» працює в будні (10.00-19.00) та суботу (14.00-20.00). Із фахівцями Центру можна також зв’язатися по телефону довіри +38 (050) 304-91-66 чи написавши листа на адресу: [email protected].